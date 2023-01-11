Росія закрила кордони для придатних до військової служби громадян — ГУР

https://racurs.ua/ua/n178728-rosiya-zakryla-kordony-dlya-prydatnyh-do-viyskovoyi-slujby-gromadyan-gur.html

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Росія з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема й обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни-агресорки рф. В тексті зазначено:

З 9 січня 2023 з 00.00 прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»".

Для виїзду зазначених категорій громадян росії буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку в рф нової хвилі мобілізації.