Работу артиллерии на подступах к Бахмуту сняла аэроразведка ВСУ

https://racurs.ua/n178739-rabotu-artillerii-na-podstupah-k-bahmutu-snyala-aerorazvedka-vsu-video.html

Ракурс

Роботу артилерії Збройних сил України на підступах до Бахмута на північ від контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» показав батальйон «Скала». Військовослужбовці батальйону коригували роботу колег з артилерійських підрозділів по позиціях російських окупантів.

Відеозапис оприлюднив фронтовий журналіст Юрій Бутусов 11 січня у Телеграм.