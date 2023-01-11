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Ракурс
Работу артиллерии на подступах к Бахмуту сняла аэроразведка ВСУ

Работу артиллерии на подступах к Бахмуту сняла аэроразведка ВСУ (ВИДЕО)

11 янв 2023, 15:24
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Роботу артилерії Збройних сил України на підступах до Бахмута на північ від контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» показав батальйон «Скала». Військовослужбовці батальйону коригували роботу колег з артилерійських підрозділів по позиціях російських окупантів.





Відеозапис оприлюднив фронтовий журналіст Юрій Бутусов 11 січня у Телеграм.

Оборона Бахмуту. Підступи до міста на північ від КПВВ Майорськ. Артилерія ЗСУ під коригування батальйону «Скала» працює по ворогу, — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


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