Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роботу артилерії на підступах до Бахмута зняла аеророзвідка ЗСУ

Роботу артилерії на підступах до Бахмута зняла аеророзвідка ЗСУ (ВІДЕО)

11 січ 2023, 15:24
999

Роботу артилерії Збройних сил України на підступах до Бахмута на північ від контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» показав батальйон «Скала». Військовослужбовці батальйону коригували роботу колег з артилерійських підрозділів по позиціях російських окупантів.





Відеозапис оприлюднив фронтовий журналіст Юрій Бутусов 11 січня у Телеграм.

Оборона Бахмуту. Підступи до міста на північ від КПВВ Майорськ. Артилерія ЗСУ під коригування батальйону «Скала» працює по ворогу, — написав Бутусов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів