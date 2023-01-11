Роботу артилерії на підступах до Бахмута зняла аеророзвідка ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178739-robotu-artyleriyi-na-pidstupah-do-bahmuta-znyala-aerorozvidka-zsu-video.html

Ракурс

Роботу артилерії Збройних сил України на підступах до Бахмута на північ від контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» показав батальйон «Скала». Військовослужбовці батальйону коригували роботу колег з артилерійських підрозділів по позиціях російських окупантів.

Відеозапис оприлюднив фронтовий журналіст Юрій Бутусов 11 січня у Телеграм.