Литва передаст Украине зенитные установки L70

https://racurs.ua/n178757-stalo-izvestno-kakie-sistemy-pvo-peredast-ukraine-litva.html

Ракурс

Литва посилить протиповітряну оборону України зенітними установками L70.

Президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що установки надійдуть найближчим часом з боєприпасами до них, повідомляє lrt.lt.

40-мм автоматична гармата L70 була розроблена фірмою Bofors у післявоєнний час і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році.

Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО.

Для наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити й вручну.

Надання військової підтримки Україні буде продовжено за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи на закупівлю озброєнь для України. На ці цілі у бюджеті Міністерства національної оборони Литовської Республіки уже передбачено 40 млн євро.

Литва також допомагатиме навчати українських солдатів, відновлюючи та ремонтуючи українську військову техніку.

Нагадаємо, 11 січня у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу, — заявив голова держави.

Польща сьогодні пообіцяла надати ЗСУ роту танків «Леопард». Відповідно до стандартів НАТО, це 14 машин.