Польща передасть Україні роту «Леопардів» - це 14 машин

Польща передасть Україні роту танків «Леопард» у рамках створення міжнародної коаліції

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда у Львові після зустрічі з українським та литовським колегами.

Рота танків Leopard, відповідно до стандартів НАТО, — це 14 машин.

«Ракурс» повідомляв про зустріч Зеленського, Дуди та Науседи у Львові 11 січня. Президенти підписали декларацію країн Люблінського трикутника.

Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції, — заявив Дуда на прес-конференції з президентами України та Литви у Львові у рамках Люблінського трикутника.

Президент Польщі також висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть незабаром.

Нагадаємо, 9 січня польська влада заявила, що Україна у майбутньому отримає «символічну кількість» танків Leopard від Варшави. У Великій Британії теж розглядають можливість постачання Україні танків Challenger 2.

Однак у Німеччині заявили, що Берлін не має планів постачати Україні танки «Леопард 2», бо всі рішення у цій сфері приймаються з урахуванням того, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.