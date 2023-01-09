Бундесвер - Ми не плануємо постачати Україні танки Leopard 2

https://racurs.ua/ua/n178676-bundesver-my-ne-planuiemo-postachaty-ukrayini-tanky-leopard-2.html

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Наразі Німеччина не має планів постачати Україні танки «Леопард 2».

Про це 9 січня повідомила офіційний прес-секретар міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц.

При цьому Бундесвер готовий відправити Україні до 40 БМП «Мардер» та розпочати навчання українських солдатів, пише Bild з посиланням на Коллатц.

У неділю віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив громадській телерадіокомпанії ARD, що уряд Німеччини не виключає можливого постачання танків «Леопард 2» у майбутньому, але сказав, що як перший крок буде поставлено БМП «Мардер».

Німецька влада наголошує, що всі рішення у цій сфері приймаються з урахуванням того, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

«Мардери» вироблялися Німеччини з 1969 по 1975 роки. Ця БМП призначалася для використання спільно з танками «Леопард» у складі ударної групи. З 2010 року «Мардери» в Бундесвері поступово змінює нова БМП «Пума».

9 січня стало відомо, що Україна у майбутньому отримає «символічну кількість» танків Leopard від польської сторони. Голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Якуб Кумох заявив, що йдеться про кілька десятків одиниць.

Тим часом Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2.