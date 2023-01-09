Що з танками - Київ домовляється з Польщею, Фінляндією та Німеччиною

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Українська армія гостро потребує важкого озброєння, зокрема танків. Київ продовжує домовлятися про їхнє постачання з декількома країнами.

Першою танки вирішила поставити в Україну Франція, йдеться про легкі колісні танки. «Мілітарний» пише, що Польща зараз може передати Україні невелику кількість танків Leopard. Це буде символічний жест, щоб спонукати партнерів до рішення про передачу техніки Збройним силам України.

Про це повідомив радник президента Польщі з питань зовнішньої політики Якуб Кумох, повідомляє Radio ZET. Він підкреслив, що про передачу сотень одиниць техніки наразі не йдеться.

Нам потрібно визначити, що саме хочуть робити наші союзники. Скільки Leopard поставить Польща? Абсолютно не всі. Говорити про те, що Польща віддасть кілька сотень штук, — абсурд. Польща нічого не робитиме самотужки, — сказав Кумох.

Щоб визначитися з рішенням, у Польщі відбудеться засідання Ради з питань національної безпеки, де з-поміж інших буде обговорюватися і це питання.

Фінляндія

Передати Україні танки Leopard 2 також закликали у парламенті Фінляндії. Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен повідомив, що країна повинна надати таку допомогу Україні. Разом з тим це буде можливо, якщо таку допомогу нададуть і інші європейські країни.

Якщо Європа збирається розпочати більш масштабне постачання танків Україні, Фінляндії було б доцільно долучитися до цього процесу. Звичайно, з невеликим власним внеском, тому що для нас, як для прикордонної з росією країни, власна обороноздатність завжди є пріоритетом, — пояснив він.

Німеччина

Не виключає постачання танків Leopard 2 також і Німеччина. Про ймовірну передачу бронетехніки повідомив міністр економіки, віцеканцлер Роберт Габек в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, повідомляє Reuters.

Звичайно, цього не можна виключати, — сказав він під час інтерв’ю.

А от в німецькому парламенті розповіли, що передача Україні такої техніки можлива в координації з міжнародними партнерами.

Таку позицію висловила співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен під час дебатів про постачання зброї в Україну.

Якщо ми діємо в хорошій координації, то ми також сильні, і це також зміцнює тил України, — підкреслила Ескен, відповідаючи на питання про постачання основних бойових танків в Україну.

Розмови про передачу Україні танків Leopard 2 активізувалися після того, як стало відомо, що Німеччина передасть Україні БМП Marder.

Разом з тим ще на початку грудня минулого року з’явилося кілька заяв від посадовців США та Німеччини, щодо перемовин про передачу Україні важкої броньованої техніки, зокрема танків Leopard.

Йшлося про те, що американська влада підтримає рішення Німеччини про передачу танків, але окремо не наполягатиме на такому.

Предмет цих перемовин підтвердила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Вона зауважила, що підтримка союзників була також засвідчена під час її візиту у Вашингтон. Зокрема підкреслила, що про передачу танків Україні йшлося під час дискусій у Держдепартаменті, Конгресі та Сенаті.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022