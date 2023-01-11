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Ракурс
Литва передасть Україні зенітні установки L70

Стало відомо, які системи ППО передасть Україні Литва

11 січ 2023, 20:26
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Литва посилить протиповітряну оборону України зенітними установками L70.





Президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що установки надійдуть найближчим часом з боєприпасами до них, повідомляє lrt.lt.

40-мм автоматична гармата L70 була розроблена фірмою Bofors у післявоєнний час і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році.

Литва передасть Україні зенітні установки L70

Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО.

Для наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити й вручну.

Надання військової підтримки Україні буде продовжено за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи на закупівлю озброєнь для України. На ці цілі у бюджеті Міністерства національної оборони Литовської Республіки уже передбачено 40 млн євро.

Литва також допомагатиме навчати українських солдатів, відновлюючи та ремонтуючи українську військову техніку.

Нагадаємо, 11 січня у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу, — заявив голова держави.

Науседа та Зеленський, фото - ОП

Польща сьогодні пообіцяла надати ЗСУ роту танків «Леопард». Відповідно до стандартів НАТО, це 14 машин.

Джерело: Ракурс


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