Усик обратился к россиянам, сравнив Путина с Гитлером (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n178759-usik-obratilsya-k-rossiyanam-sravniv-putina-s-gitlerom-video.html

Ракурс

Олександр Усик, український чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, жорстко висловився на адресу росіян, які підтримують загарбницьку війну.

російська федерація — це ворог України, валіть до свого оркостану, — сказав Усик під час стріму у своєму Інстаграм.

Він також звернувся до росіян, порівнявши російського диктатора путіна з німецьким нацистом Адольфом Гітлером.

Український боксер жорстко висловився на адресу росіян, які підтримують загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України.

Під час прямого ефіру він також назвав росію країною терористів і брехунів, з якими ніхто в світі не хоче мати нічого спільного.