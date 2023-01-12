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Работу минометной батареи ВСУ по россиянам сняли на видео
Работу минометной батареи ВСУ по россиянам сняли на видеоhttps://racurs.ua/n178771-rabotu-minometnoy-batarei-vsu-po-rossiyanam-snyali-na-video.htmlРакурс
Роботу мінометної батареї 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.
Про це 12 січня повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
За час війни хлопці відточили навички прицільного ведення вогню й «кладуть» міни майже у хвіст попередній, — йдеться у повідомленні.
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