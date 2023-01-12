Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Работу минометной батареи ВСУ по россиянам сняли на видео

Работу минометной батареи ВСУ по россиянам сняли на видео

12 янв 2023, 16:50
999

Роботу мінометної батареї 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.





Про це 12 січня повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

За час війни хлопці відточили навички прицільного ведення вогню й «кладуть» міни майже у хвіст попередній, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров