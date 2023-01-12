Работу минометной батареи ВСУ по россиянам сняли на видео

https://racurs.ua/n178771-rabotu-minometnoy-batarei-vsu-po-rossiyanam-snyali-na-video.html

Ракурс

Роботу мінометної батареї 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.

Про це 12 січня повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.