Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роботу мінометної батареї ЗСУ по росіянах зняли на відео

Роботу мінометної батареї ЗСУ по росіянах зняли на відео

12 січ 2023, 16:50
999

Роботу мінометної батареї 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.





Про це 12 січня повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

За час війни хлопці відточили навички прицільного ведення вогню й «кладуть» міни майже у хвіст попередній, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів