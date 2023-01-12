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Ракурс
Украинские военные захватили экспортную модель танка Т-90, фото: Ukraine Weapons Tracker

ВСУ захватили редкий экспортный российский танк (ВИДЕО)

12 янв 2023, 11:33
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Українські військові захопили рідкісний російський танк Т-90С — модель, передусім призначену для експорту.





Відео із захопленим російським танком опубліковане на сторінці проекту Ukraine Weapons Tracker у Твіттері.

Зазначається, що це відео, зняте десь у Херсонській області, є першим задокументованим випадком захоплення танка Т-90С українською армією.

Ці танки, які спочатку призначалися для експорту, після серйозних втрат бронетехніки були передані російській армії, — наголошується в повідомленні.

Т-90С має низку відмінностей у комплектації в порівнянні з базовою версією танку Т-90 — зокрема, у цій моделі відсутні інфрачервоні прожектори «Штора» в лобовій частині башти, замість них встановлені додаткові контейнери динамічного захисту.

На початку жовтня з’явилися перші свідчення використання росіянами танків Т-90С. Тоді експерти припустили, що, ймовірно, це можуть бути танки, які спочатку призначалися для Алжиру, Туркменістану та В'єтнаму.

На початку цього року в інтернеті з’явилися перші фото підбитого танка Т-90С.

Источник: Ракурс


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