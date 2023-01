Українські військові захопили рідкісний російський танк Т-90С — модель, передусім призначену для експорту.

Відео із захопленим російським танком опубліковане на сторінці проекту Ukraine Weapons Tracker у Твіттері.

Зазначається, що це відео, зняте десь у Херсонській області, є першим задокументованим випадком захоплення танка Т-90С українською армією.

Т-90С має низку відмінностей у комплектації в порівнянні з базовою версією танку Т-90 — зокрема, у цій моделі відсутні інфрачервоні прожектори «Штора» в лобовій частині башти, замість них встановлені додаткові контейнери динамічного захисту.

