Задержание российского агента, фото: СБУ

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Ракурс

На Черкащині контррозвідка викрила російського агента — 46-річного працівника медустанови, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби.

Про це сьогодні, 12 січня, повідомляю прес-служби СБУ та обласної прокуратури.

Зазначається, що за вказівками агресора він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони:

передусім агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ;

також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів на території обласного центру;

крім цього «звітував» до фсб щодо локацій місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону, — наголошують в СБУ.

Затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об'єкти.

За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів, — зазначають в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого було виявлено:

мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з фсб;

паспорт зразка колишнього срср;

прокремлівську символіку.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.