Задержан агент фсб, разведывавший позиции украинского ПВО на Черкасчине (ФОТО)https://racurs.ua/n178775-zaderjan-agent-fsb-razvedyvavshiy-pozicii-ukrainskogo-pvo-na-cherkaschine-foto.htmlРакурс
На Черкащині контррозвідка викрила російського агента — 46-річного працівника медустанови, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби.
Про це сьогодні, 12 січня, повідомляю прес-служби СБУ та обласної прокуратури.
Зазначається, що за вказівками агресора він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони:
- передусім агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ;
- також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів на території обласного центру;
- крім цього «звітував» до фсб щодо локацій місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.
Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону, — наголошують в СБУ.
Затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об'єкти.
За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів, — зазначають в СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого було виявлено:
- мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з фсб;
- паспорт зразка колишнього срср;
- прокремлівську символіку.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.