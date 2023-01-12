На Києвщине задержали завербованного россиянами в декабре агента (ФОТО)https://racurs.ua/n178780-na-kiievschine-zaderjali-zaverbovannogo-rossiyanami-v-dekabre-agenta-foto.htmlРакурс
СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині.
Про це сьогодні, 12 січня, повідомляють прес-служби СБУ та Київської обласної прокуратури.
Зазначається, що затриманий — житель Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.
Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім «Тень» і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, — зазначають у СБУ.
За інформацією слідства, зловмисник за вказівкою фсб:
- об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, передусім намагаючись виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ;
- передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств;
- у подальшому мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого «покриття» регіону щодо збору розвідданих на користь фсб.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону, — наголошують у СБУ.
За свою діяльність затриманий отримував від ворога грошову винагороду.
Затримали російського агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.
За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з фсб через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал. Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості, — зазначають у спецслужбі.
Під час обшуків за адресою його проживання виявили:
- мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором;
- російський паспорт;
- прокремлівську символіку.
Йому повідомено йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.