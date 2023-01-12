Затримання російського агента, фото: Київська обласна прокуратура

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СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині.

Про це сьогодні, 12 січня, повідомляють прес-служби СБУ та Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що затриманий — житель Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім «Тень» і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, — зазначають у СБУ.

За інформацією слідства, зловмисник за вказівкою фсб:

об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, передусім намагаючись виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ;

передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств;

у подальшому мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого «покриття» регіону щодо збору розвідданих на користь фсб.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону, — наголошують у СБУ.

За свою діяльність затриманий отримував від ворога грошову винагороду.

Затримали російського агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з фсб через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал. Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості, — зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків за адресою його проживання виявили:

мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором;

російський паспорт;

прокремлівську символіку.

Йому повідомено йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.