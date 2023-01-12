Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Собираем с чего можем - "Укрэнерго" показало подстанцию после удара рф

Собираем с чего можем — «Укрэнерго» показало подстанцию после удара рф (ВИДЕО)

12 янв 2023, 17:56
999

Компанія «Укренерго» опублікувала відео наслідків трьох російських ракетних обстрілів електропідстанції, яка забезпечує світло для сотень тисяч людей — і промислових і побутових споживачів.





Про це «Укренерго» 12 січня написало у Фейсбук.

Повідомляється, що на об'єкт прилітало до п’яти російських ракет за один раз. Вісім годин рятувальники гасили пожежу. А після ліквідації почалась кропітка робота ремонтних бригад та інженерів по відновленню енергозабезпечення споживачів.

З міркувань безпеки у компанії не кажуть, де розташована підстанція.

Хочеться, щоб населення України зрозуміло, що не все так легко робиться, за п’ять хвилин. Бригади наші молодці, усі як супермени. Збираємо з чого можемо, аби якнайшвидше відновити і заживити населення, — вказав працівник «Укренерго» Володимир.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров