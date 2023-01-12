Собираем с чего можем - "Укрэнерго" показало подстанцию после удара рф

https://racurs.ua/n178783-sobiraem-s-chego-mojem-ukrenergo-pokazalo-podstanciu-posle-udara-rf-video.html

Ракурс

Компанія «Укренерго» опублікувала відео наслідків трьох російських ракетних обстрілів електропідстанції, яка забезпечує світло для сотень тисяч людей — і промислових і побутових споживачів.

Про це «Укренерго» 12 січня написало у Фейсбук.

Повідомляється, що на об'єкт прилітало до п’яти російських ракет за один раз. Вісім годин рятувальники гасили пожежу. А після ліквідації почалась кропітка робота ремонтних бригад та інженерів по відновленню енергозабезпечення споживачів.

З міркувань безпеки у компанії не кажуть, де розташована підстанція.