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Збираємо з чого можемо — “Укренерго” показало підстанцію після удару рф

Збираємо з чого можемо — «Укренерго» показало підстанцію після удару рф (ВІДЕО)

12 січ 2023, 17:56
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Компанія «Укренерго» опублікувала відео наслідків трьох російських ракетних обстрілів електропідстанції, яка забезпечує світло для сотень тисяч людей — і промислових і побутових споживачів.





Про це «Укренерго» 12 січня написало у Фейсбук.

Повідомляється, що на об'єкт прилітало до п’яти російських ракет за один раз. Вісім годин рятувальники гасили пожежу. А після ліквідації почалась кропітка робота ремонтних бригад та інженерів по відновленню енергозабезпечення споживачів.

З міркувань безпеки у компанії не кажуть, де розташована підстанція.

Хочеться, щоб населення України зрозуміло, що не все так легко робиться, за п’ять хвилин. Бригади наші молодці, усі як супермени. Збираємо з чого можемо, аби якнайшвидше відновити і заживити населення, — вказав працівник «Укренерго» Володимир.

Джерело: Ракурс


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