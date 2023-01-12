Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение большой группы россиян в окрестностях Соледара показали ВСУ (ВИДЕО)

Уничтожение большой группы россиян близ Соледара показали ВСУ (ВИДЕО)

12 янв 2023, 18:40
999

Ситуацію на околицях Соледару показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





На відеозаписі, оприлюдненому 12 січня, видно велику групу російських окупантів — близько 30 осіб, які намагаються пройти на нові позиції. Захисники України виявили ворога та завдали удару.

Соледар, околиці станом на 15.30 live. Лізуть вагнерівці хмарами, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров