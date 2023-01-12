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Уничтожение большой группы россиян в окрестностях Соледара показали ВСУ (ВИДЕО)
Уничтожение большой группы россиян близ Соледара показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178786-unichtojenie-bolshoy-gruppy-rossiyan-bliz-soledara-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Ситуацію на околицях Соледару показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
На відеозаписі, оприлюдненому 12 січня, видно велику групу російських окупантів — близько 30 осіб, які намагаються пройти на нові позиції. Захисники України виявили ворога та завдали удару.
Соледар, околиці станом на 15.30 live. Лізуть вагнерівці хмарами, — йдеться у повідомленні.
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