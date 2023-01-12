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Ракурс
Знищення великої групи росіян на околицях Соледару показали ЗСУ

Знищення великої групи росіян на околицях Соледару показали ЗСУ (ВІДЕО)

12 січ 2023, 18:40
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Ситуацію на околицях Соледару показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





На відеозаписі, оприлюдненому 12 січня, видно велику групу російських окупантів — близько 30 осіб, які намагаються пройти на нові позиції. Захисники України виявили ворога та завдали удару.

Соледар, околиці станом на 15.30 live. Лізуть вагнерівці хмарами, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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