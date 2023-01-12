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Момент уничтожения танка рф на Донбассе показали десантники ВСУ
Момент уничтожения танка рф на Донбассе показали десантники ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178791-moment-unichtojeniya-tanka-rf-na-donbasse-pokazali-desantniki-vsu-video.htmlРакурс
Військову техніку російських окупантів на Донбасі знищили десантники Збройних сил України. На відеозаписі зафіксовано момент ураження ворожого танку високоточною зброєю.
Про це 12 січня повідомила прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв, що входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Цей бій відбувся на Донеччині, де вже багато місяців поспіль миколаївські марунові берети успішно стримують наступ переважаючих сил противника, — йдеться у повідомленні.
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