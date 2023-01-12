Момент знищення танку рф на Донеччині показали десантники ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178791-moment-znyschennya-tanku-rf-na-donechchyni-pokazaly-desantnyky-zsu-video.html

Ракурс

Військову техніку російських окупантів на Донбасі знищили десантники Збройних сил України. На відеозаписі зафіксовано момент ураження ворожого танку високоточною зброєю.

Про це 12 січня повідомила прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв, що входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.