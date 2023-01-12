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Взрывы раздались в Белгородской области - СМИ
Взрывы раздались в Белгородской области — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178792-vzryvy-razdalis-v-belgorodskoy-oblasti-smi-video.htmlРакурс
В Бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, ввечері 12 січня пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.
Читачі повідомляють про гучні звуки у Новооскольському міському окрузі. Подробиці невідомі, — повідомляє один з місцевих російських Телеграм-каналів.
Інші місцеві ЗМІ опублікували відеозаписи наслідків вибуху.
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