Взрывы раздались в Белгородской области - СМИ

https://racurs.ua/n178792-vzryvy-razdalis-v-belgorodskoy-oblasti-smi-video.html

Ракурс

В Бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, ввечері 12 січня пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.

Читачі повідомляють про гучні звуки у Новооскольському міському окрузі. Подробиці невідомі, — повідомляє один з місцевих російських Телеграм-каналів.

Інші місцеві ЗМІ опублікували відеозаписи наслідків вибуху.