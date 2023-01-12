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Вибухи пролунали в Бєлгородській області — ЗМІ

Вибухи пролунали в Бєлгородській області — ЗМІ (ВІДЕО)

12 січ 2023, 20:19
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В Бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, ввечері 12 січня пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.





Читачі повідомляють про гучні звуки у Новооскольському міському окрузі. Подробиці невідомі, — повідомляє один з місцевих російських Телеграм-каналів.

Інші місцеві ЗМІ опублікували відеозаписи наслідків вибуху.

Джерело: Ракурс


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