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Вибухи пролунали в Бєлгородській області — ЗМІ
Вибухи пролунали в Бєлгородській області — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178792-vybuhy-prolunaly-v-bielgorodskiy-oblasti-zmi-video.htmlРакурс
В Бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, ввечері 12 січня пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.
Читачі повідомляють про гучні звуки у Новооскольському міському окрузі. Подробиці невідомі, — повідомляє один з місцевих російських Телеграм-каналів.
Інші місцеві ЗМІ опублікували відеозаписи наслідків вибуху.
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