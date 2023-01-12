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Ракурс
Десантник ВСУ вытащил раненого воина во время штурма

Десантник ВСУ вытащил раненого воина во время штурма (ВИДЕО)

12 янв 2023, 21:43
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Єгер 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, витяг пораненого побратима фактично з-під носа російських окупантів в районі Бахмута.





Під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади. Воїн із позивним «Якудза» під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг його з-під обстрілу у безпечну зону, — йдеться у повідомленні прес-служба ДШВ в Фейсбук.

В бригаді «Якудзу» називають досвідченим командиром групи, якому вже не вперше довелося витягувати поранених воїнів з поля бою.

Источник: Ракурс


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