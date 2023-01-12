Десантник ЗСУ витяг пораненого побратима під час штурму

https://racurs.ua/ua/n178796-desantnyk-zsu-vytyag-poranenogo-pobratyma-pid-chas-shturmu-video.html

Ракурс

Єгер 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, витяг пораненого побратима фактично з-під носа російських окупантів в районі Бахмута.

Під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади. Воїн із позивним «Якудза» під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг його з-під обстрілу у безпечну зону, — йдеться у повідомленні прес-служба ДШВ в Фейсбук.

В бригаді «Якудзу» називають досвідченим командиром групи, якому вже не вперше довелося витягувати поранених воїнів з поля бою.