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Ракурс
Десантник ЗСУ витяг пораненого побратима під час штурму

Десантник ЗСУ витяг пораненого побратима під час штурму (ВІДЕО)

12 січ 2023, 21:43
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Єгер 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, витяг пораненого побратима фактично з-під носа російських окупантів в районі Бахмута.





Під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади. Воїн із позивним «Якудза» під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг його з-під обстрілу у безпечну зону, — йдеться у повідомленні прес-служба ДШВ в Фейсбук.

В бригаді «Якудзу» називають досвідченим командиром групи, якому вже не вперше довелося витягувати поранених воїнів з поля бою.

Джерело: Ракурс


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