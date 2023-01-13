россия пытается создать двухмиллионную армию

https://racurs.ua/n178807-putin-sozdaet-dvuhmillionnuu-armiu-gur.html

Ракурс

росія намагається створити двохмільйонну армію.

Про такі наміри керівництва держави-агресора повідомило 13 січня Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

В росії активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони рф, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів, — йдеться у повідомленні ГУР.

РосЗМІ 12 січня повідомили, що Генштаб рф скасував рішення про відстрочку від мобілізації для чоловіків із трьома дітьми.