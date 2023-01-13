Снос рашистами дома в центре Мариуполя попал на видео

Снос 12-этажного дома в Мариуполе, видео скриншот

https://racurs.ua/n178824-snos-rashistami-doma-v-centre-mariupolya-popal-na-video.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Відео знесення однієї з багатоповерхівок у центрі міста сьогодні, 13 січня, опубілкував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріуполь. Центр міста. Проспект Миру. Мінус 12 поверхів життя, — вказано в описі до відео.

Андрющенко наголошує, що після того, як окупанти закінчать знесення всього, Маріуполь стане схожим на декорації знімального майданчика фантастичних стрічок про постапокаліпсис.