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Ракурс
Знесення 12-поверхового будинку у Маріуполі, скріншот відео

Знесення рашистами будинку в центрі Маріуполя потрапило на відео

13 січ 2023, 16:21
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Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.





Відео знесення однієї з багатоповерхівок у центрі міста сьогодні, 13 січня, опубілкував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріуполь. Центр міста. Проспект Миру. Мінус 12 поверхів життя, — вказано в описі до відео.

Андрющенко наголошує, що після того, як окупанти закінчать знесення всього, Маріуполь стане схожим на декорації знімального майданчика фантастичних стрічок про постапокаліпсис.

Будь-яку антиутопію, фантастику, фільм жахів можна знімати без декорацій на натурі. Може то просто такий в них бізнес — план «мосфільму»? Тому, що іншої розумної відповіді на питання «нащо» не знайти, — наголошує радник мера Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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