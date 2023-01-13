Знесення рашистами будинку в центрі Маріуполя потрапило на відео

Знесення 12-поверхового будинку у Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178824-znesennya-rashystamy-budynku-v-centri-mariupolya-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Відео знесення однієї з багатоповерхівок у центрі міста сьогодні, 13 січня, опубілкував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріуполь. Центр міста. Проспект Миру. Мінус 12 поверхів життя, — вказано в описі до відео.

Андрющенко наголошує, що після того, як окупанти закінчать знесення всього, Маріуполь стане схожим на декорації знімального майданчика фантастичних стрічок про постапокаліпсис.