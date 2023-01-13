Знесення рашистами будинку в центрі Маріуполя потрапило на відео

Знесення рашистами будинку в центрі Маріуполя потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n178824-znesennya-rashystamy-budynku-v-centri-mariupolya-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.
Відео знесення однієї з багатоповерхівок у центрі міста сьогодні, 13 січня, опубілкував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Маріуполь. Центр міста. Проспект Миру. Мінус 12 поверхів життя, — вказано в описі до відео.
Андрющенко наголошує, що після того, як окупанти закінчать знесення всього, Маріуполь стане схожим на декорації знімального майданчика фантастичних стрічок про постапокаліпсис.
Будь-яку антиутопію, фантастику, фільм жахів можна знімати без декорацій на натурі. Може то просто такий в них бізнес — план «мосфільму»? Тому, що іншої розумної відповіді на питання «нащо» не знайти, — наголошує радник мера Маріуполя.