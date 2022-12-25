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Рашисты сносят исторические здания в Мариуполе, скриншот видео

Оккупанты сносят исторические здания в центре Мариуполя (ВИДЕО)

25 дек 2022, 19:16
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У Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, російські загарбники зносять історичні будівлі.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор, — зазначив він.

Все, абсолютно все що становіть історичну цінність перетворюють на попіл. Таке собі, щасливого Різдва від окупантів, — додав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно рашисти знесли Драматичний театр Маріуполя, який був пошкоджений російськими бомбардуваннями під час боїв за місто.

Источник: Ракурс


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