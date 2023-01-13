На Буковине пограничники задержали беспилотника контрабандистов, фото: ГПСУ

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Безпілотник контрабандистів приземлили на кордоні з Румунією на Буковині.

За допомогою цього літального апарату правопорушники намагались налагодити канал доставки тютюнової контрабанди до Румунії. Про це сьогодні, 13 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Цієї ночі військовослужбовці відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону почули у прикордонні шум двигунів невідомого літального апарата. Для перевірки місцевості прибула група реагування прикордонників, — вказано в повідомленні. — Правоохоронці визначили напрямок руху літального апарата та за допомогою технічних засобів здійснили його примусове приземлення.

Зазначається, що затриманий БПЛА — саморобний квадрокоптер, який був обладнаний для переміщення невеликих партій тютюнових виробів.

Наразі обставини інциденту встановлюються, триває пошук причетних осіб.

Безпілотник разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 Кримінального кодексу «Порушення правил міжнародних польотів», передали Нацполіції.