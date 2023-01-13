Рашисты переодеваются в украинскую военную форму, фото: Prom.ua

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Ракурс

На Донбасі сьогодні, 13 серпня, українські військові 92-ї бригади успішно завершили важкий бій у селищі Новоселівське біля Сватова, взявши полонених.

Взяті в полон росіяни були перевдягнені в український «піксель». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіян в українській формі бачили сьогодні також в Соледарі. І на інших ділянках фронту на Донбасі, — наголошує журналіст. — Це «шоу з переодяганням» росіяни проводять не просто так. Щось планують. Що саме, я сподіваюсь, до ранку ми дізнаємося від полонених.

Вчора, 12 січня, Центр національного спротиву повідомляв, що на напрямку Кремінної було зафіксоване використання штурмовими загонами російських військ українського «пікселя». Для відрізняння своїх підрозділів від українських росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах.

У ЦНС не виключають, що росіяни можуть планувати операції під «чужим прапором» для дискредитації ЗСУ, можливі показові акти насильства серед цивільного населення.