Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
О последствиях утренних ракетных ударов по Киевщине. Фото:

Есть разрушения — власти сообщили о последствиях утренних ударов по Киевщине

14 янв 2023, 11:48
999

Київ та Київська область вранці 14 січня зазнала ракетного удару.





Обстріл призвів до руйнувань. Зокрема, у селі Копилів зафіксували влучання російського снаряда у житлову забудову, постраждалих немає. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

А очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків в області. У цих оселях понівечені дахи та вікна. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 14 січня у столиці прогриміла низка вибухів, згодом було оголошено повітряну тривогу у Києві та Київській області. Російська ракетна атака відбувалася на об‘єкти критичної інфраструктури.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров