Київ атакували ракетами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178841-novi-vybuhy-progrymily-u-kyievi-stolycu-atakuvaly-raketamy.html

Ракурс

Місто Київ вранці 14 січня зазнало ракетного удару.

У столиці прогриміла низка вибухів, згодом було оголошено повітряну тривогу у місті та Київській області. Відомо про вибухи у Дніпровському районі. Всі служби прямують до місця влучань. Крім того, у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram поінформував, що ракетна атака відбувається на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі обстрілу з’ясовуються.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Також повітряну тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві було чутно звуки схожі на вибухи. Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив, що трапилося загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури.