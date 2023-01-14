Наслідки ранкових ракетних ударів по Київщині. Фото:

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Київ та Київська область вранці 14 січня зазнала ракетного удару.

Обстріл призвів до руйнувань. Зокрема, у селі Копилів зафіксували влучання російського снаряда у житлову забудову, постраждалих немає. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

А очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків в області. У цих оселях понівечені дахи та вікна. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 14 січня у столиці прогриміла низка вибухів, згодом було оголошено повітряну тривогу у Києві та Київській області. Російська ракетна атака відбувалася на об‘єкти критичної інфраструктури.