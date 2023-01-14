рф обстреляла объекты энергоинфраструктуры, свет отключают в 11 областях. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n178847-rf-obstrelyala-obekty-energoinfrastruktury-svet-otkluchaut-v-11-oblastyah.html

Ракурс

Армія російської федерації 14 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. А через перевищення лімітів споживання, аварійні відключення застосували в 11 областях

Об'єкти енергетичної інфраструктури були знову обстріляні росіянами у суботу, 14 січня. Енергетики зараз усувають наслідки атаки. Крім того, станом на 12.00 споживання електроенергії в Україні нижче, ніж 13 січня. Це зумовлено потеплінням на вихідним днем. Про це повідомили в прес-службі «Укренерго».

При цьому в компанії зазначають, що водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається. Найбільше українці споживають електроенергії вранці та ввечері. Енергетики нагадали, що це є наслідком масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби — з 00.00 до 24.00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення, — повідомили в компанії.

В «Укренерго» нагадали, що кожен оператор системи у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів може створити аварійну ситуацію в енергосистемі, тому застосовуються аварійні відключення.

Енергетики закликали розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» опублікувала відео наслідків трьох російських ракетних обстрілів електропідстанції, яка забезпечує світло для сотень тисяч людей — і промислових і побутових споживачів.