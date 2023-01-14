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Российские ублюдки попали в многоэтажку в Днепре
Российские ублюдки попали в многоэтажку в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n178852-rossiyskie-ubludki-popali-v-mnogoetajku-v-dnepre-foto.htmlРакурс
У Дніпрі є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він оприлюднив й фото з місця падіння ракети.
Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці, — написав Тимошенко.
Нагадаємо, по обіді 14 січня в Україні оголошено повітряну тривогу, почавсямасштабний ракетний обстріл країни російськими воєнними злочинцями.
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