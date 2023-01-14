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Російські виродки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі
Російські виродки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178852-rosiyski-vyrodky-vluchyly-u-bagatopoverhivku-v-dnipri.htmlРакурс
У Дніпрі є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він оприлюднив й фото з місця падіння ракети.
Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці, — написав Тимошенко.
Нагадаємо, по обіді 14 січня в Україні оголошено повітряну тривогу, почався масштабний ракетний обстріл країни російськими воєнними злочинцями.
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