Російські виродки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі

У Дніпрі є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він оприлюднив й фото з місця падіння ракети.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці, — написав Тимошенко.