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Ракурс
Російські виродки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі

Російські виродки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі (ФОТО)

14 січ 2023, 16:05
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У Дніпрі є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.





Він оприлюднив й фото з місця падіння ракети.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці, — написав Тимошенко.

Нагадаємо, по обіді 14 січня в Україні оголошено повітряну тривогу, почався масштабний ракетний обстріл країни російськими воєнними злочинцями.

Джерело: Ракурс


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