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Ракурс
Пограничники показали кадры реального боя с группой "Вагнера" в Бахмуте

Пограничники показали кадры реального боя с группой «Вагнера» в Бахмуте (ВИДЕО)

14 янв 2023, 16:30
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Прес-служба Держприкордонслужби показала успішний бій прикордонників із «групою Вагнера» в районі Бахмута.





На Бахмутському напрямку прикордонна аеророзвідка виявила групу російських найманців з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. На командному пункті нашого підрозділу, в режимі онлайн, вирішили дати зустрічний бій. Завдяки вчасній інформації з дрона охоронці кордону випередити противника у відкритті вогню. Раптовим ударом у фланг ворога знищено, — зазначили в Держприкордонслужбі.

Источник: Ракурс


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