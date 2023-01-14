Прес-служба Держприкордонслужби показала успішний бій прикордонників із «групою Вагнера» в районі Бахмута.

На Бахмутському напрямку прикордонна аеророзвідка виявила групу російських найманців з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. На командному пункті нашого підрозділу, в режимі онлайн, вирішили дати зустрічний бій. Завдяки вчасній інформації з дрона охоронці кордону випередити противника у відкритті вогню. Раптовим ударом у фланг ворога знищено, — зазначили в Держприкордонслужбі.