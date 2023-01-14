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Прес-служба ДПСУ показала успішний бій прикордонників із "групою Вагнера" в районі Бахмута
Прикордонники показали кадри реального бою з групою «Вагнера» у Бахмуті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178853-prykordonnyky-pokazaly-kadry-realnogo-bou-z-grupou-vagnera-u-bahmuti-video.htmlРакурс
Прес-служба Держприкордонслужби показала успішний бій прикордонників із «групою Вагнера» в районі Бахмута.
На Бахмутському напрямку прикордонна аеророзвідка виявила групу російських найманців з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. На командному пункті нашого підрозділу, в режимі онлайн, вирішили дати зустрічний бій. Завдяки вчасній інформації з дрона охоронці кордону випередити противника у відкритті вогню. Раптовим ударом у фланг ворога знищено, — зазначили в Держприкордонслужбі.
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