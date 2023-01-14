В регионах рассказали о последствиях ракетной атаки россиян

https://racurs.ua/n178857-udar-na-prazdnik-v-regionah-rasskazali-o-posledstviyah-raketnoy-ataki-rossiyan.html

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Дві теплоелектростанції зазнали ушкоджень під час ракетного обстрілу російських воєнних злочинців 14 січня.

У ДТЕК повідомили, що одна з них змушена тимчасово припинити генерацію електроенергії.

Спеціалісти вже працюють над ліквідацією наслідків. В ДТЕК нагадали, що сьогодні відбувся вже 26 ракетний обстріл їхніх об'єктів.

В Івано-Франківській області окупанти влучили ракетами в енергетичний обʼєкт, повідомила голова ОВА Світлана Оніщук. Виникла пожежа. Загиблих і поранених немає.

На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом завчасно перекрили для проїзду автомобілів, написала Онищук.

Водночас сили ППО під час тривоги в області збили дві російські ракети.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба показав наслідки падіння ракети в Київській області: 28 житлових будинків пошкоджені. Люди не постраждали.

У Києві уражень критичної інфраструктури не було, ППО все збила, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Над Одещиною під час ракетної атаки збили щонайменше чотири ракети. Одна з ракет влучила в об'єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Травмованих немає, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

Ще чотири збили над Миколаївщиною і три над Вінниччиною, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Сили ППО відбили ракетну атаку на Кривий Ріг, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Однак у небі досі є ракети.

Енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії, написав у своїх соціальних мережах міністр Герман Галущенко.

Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях", — написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

Урядовець зазначив, що через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.