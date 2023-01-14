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Удар на Василя - у регіонах розповіли про наслідки ракетної атаки росіян
Удар на Василя — у регіонах розповіли про наслідки ракетної атаки росіянhttps://racurs.ua/ua/n178857-udar-na-vasylya-u-regionah-rozpovily-pro-naslidky-raketnoyi-ataky-rosiyan.htmlРакурс
Дві теплоелектростанції зазнали ушкоджень під час ракетного обстрілу російських воєнних злочинців 14 січня.
У ДТЕК повідомили, що одна з них змушена тимчасово припинити генерацію електроенергії.
Спеціалісти вже працюють над ліквідацією наслідків. В ДТЕК нагадали, що сьогодні відбувся вже 26 ракетний обстріл їхніх об'єктів.
В Івано-Франківській області окупанти влучили ракетами в енергетичний обʼєкт, повідомила голова ОВА Світлана Оніщук. Виникла пожежа. Загиблих і поранених немає.
На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом завчасно перекрили для проїзду автомобілів, написала Онищук.
Водночас сили ППО під час тривоги в області збили дві російські ракети.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба показав наслідки падіння ракети в Київській області: 28 житлових будинків пошкоджені. Люди не постраждали.
У Києві уражень критичної інфраструктури не було, ППО все збила, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Над Одещиною під час ракетної атаки збили щонайменше чотири ракети. Одна з ракет влучила в об'єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Травмованих немає, повідомив голова ОВА Максим Марченко.
Ще чотири збили над Миколаївщиною і три над Вінниччиною, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк.
Сили ППО відбили ракетну атаку на Кривий Ріг, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Однак у небі досі є ракети.
Енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії, написав у своїх соціальних мережах міністр Герман Галущенко.
Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях", — написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.
Урядовець зазначив, що через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення.
Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу перемогу! — заявив він.
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