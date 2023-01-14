Можем и должны убить производство россией ракет и беспилотников — Кулеба

https://racurs.ua/n178858-mojem-i-doljny-ubit-proizvodstvo-rossiey-raket-i-bespilotnikov-kuleba.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новий акт російського тероризму — ракетний удар по Україні 14 січня.

Можемо і мусимо вбити виробництво росією ракет і безпілотників, — так очільник МЗС закликав світ до найжорсткіших санкцій проти рф.

Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхнє ракетне та безпілотне виробництво масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити запропоновані Україною санкції, — написав Кулеба у Твіттер.

Допис у Twitter міністр проілюстрував фото з Дніпра, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, вбила п’ятьох та поранила 18 людей.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл Києва, якого росіяни завдали зранку 14 січня.