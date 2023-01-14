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Можемо і мусимо вбити виробництво росією ракет і безпілотників — Кулеба
Можемо і мусимо вбити виробництво росією ракет і безпілотників — Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n178858-mojemo-i-musymo-vbyty-vyrobnyctvo-rosiieu-raket-i-bezpilotnykiv-kuleba.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новий акт російського тероризму — ракетний удар по Україні 14 січня.
Можемо і мусимо вбити виробництво росією ракет і безпілотників, — так очільник МЗС закликав світ до найжорсткіших санкцій проти рф.
Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхнє ракетне та безпілотне виробництво масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити запропоновані Україною санкції, — написав Кулеба у Твіттер.
Допис у Twitter міністр проілюстрував фото з Дніпра, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, вбила п’ятьох та поранила 18 людей.
Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл Києва, якого росіяни завдали зранку 14 січня.
Ще один ранок, проведений в укритті, ще одне нагадування про стратегічний провал росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, рф продовжує бомбардувати міста та цивільну інфраструктуру. Україна міцно стоїть. Так і ми, — написала вона.
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