БМП Panthera T6 поставили на вооружение 47 ОМБ

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Броньовані машини піхоти Panthera T6 поступили на озброєння 47 окремої механізованої бригади (ОМБ)

Постачальник та замовник цих машин для України невідомий, вони прибули до України у грудні минулого року, повідомив «Мілітарний».

На техніку вже нанесли характерний український камуфляж та розпізнавальні знаки у вигляді білих хрестів. Panthera T6 виробляє компанія Minerva Special Purpose Vehicle (MSPV) з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Такі бронемашини можна застосовувати в обмежених військових операціях низької інтенсивності.

Базову модель виробляє компанія MSPV в Об'єднаних Арабських Еміратах та на військовому заводі в Анкарі у Туреччині. Машина зроблена на шасі Toyota Land Cruiser 79-серії, має встановлений 4-літровий V6 двигун, постійний повний привід та ручну коробку передач. За потреби можна встановити кулемет на дах автомобіля або ж додати легкий бойовий модуль.

Нещодавно на озброєння 47 ОМБ поступили також словенські танки M-55S. Ймовірно, це ті танки, які Словенія відправила Україні наприкінці жовтня 2022 року.