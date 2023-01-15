Взрывы прогремели в белгородской и брянской областях россии. Фото:

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Ракурс

Вибухи прогриміли у бєлгородській області росії у неділю, 15 січня.

Місцеві жителі заявили про звуки вибухів у шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням. Повідомлялося й про так званий «невпізнаний летючий об'єкт», який нібито став причиною вибухів у шебекіно. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Шебекіно було гучно, два вибухи, у деяких місцях пропало світло та вода, можливо є приліт біля ринку, — пишуть у соцмережах.

Зазначається, що гучно було й у борисівці, нікольському, жовтневому.

Також російський Telegram-канал Mash повідомив, що 14 січня одну з найбільших електропідстанцій Брянська атакував безпілотник. Нібито дрон скинув дві гранати на об'єкт, який живив два райони міста. Зазначається, що перша скинута граната не розірвалася, а другу накрив собою охоронець, який наразі знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, 12 січня у бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.