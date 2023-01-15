Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибухи прогриміли у бєлгородській та брянській областях росії. Фото:

Вибухи прогриміли у бєлгородській та брянській областях росії (ВІДЕО)

15 січ 2023, 17:20
999

Вибухи прогриміли у бєлгородській області росії у неділю, 15 січня.





Місцеві жителі заявили про звуки вибухів у шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням. Повідомлялося й про так званий «невпізнаний летючий об'єкт», який нібито став причиною вибухів у шебекіно. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Шебекіно було гучно, два вибухи, у деяких місцях пропало світло та вода, можливо є приліт біля ринку, — пишуть у соцмережах.

Зазначається, що гучно було й у борисівці, нікольському, жовтневому.

Також російський Telegram-канал Mash повідомив, що 14 січня одну з найбільших електропідстанцій Брянська атакував безпілотник. Нібито дрон скинув дві гранати на об'єкт, який живив два райони міста. Зазначається, що перша скинута граната не розірвалася, а другу накрив собою охоронець, який наразі знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, 12 січня у бєлгородській області росії, яка межує з Харківщиною, пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі населеного пункту Новий Оскол.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів