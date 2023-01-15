Бои за Соледар до сих пор продолжаются. Фото:

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Значні військові втрати окупантів у боях за Соледар змушує командування рф проводити ротації.

Лише вчора, 14 січня, ворог втратив 119 осіб вбитими та 108 пораненими на цьому напрямку. Саме місто 70 разів було обстріляне різними російськими артилерійськими системами. Загалом ворог завдав 234 удари, відбулося 32 бойових зіткнення. Про це 15 січня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, загарбникам доводиться наступати по тілах своїх же загиблих військових.

Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони по суті по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті, — зазначив він.

Череватий додав, що рашистам доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у Соледарі, бо це його головний ресурс. Насамперед це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір українських Сил оборони.

Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога, — пояснив спікер.

Нагадаємо, 13 січня в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що тривають бої за місто Соледар Бахмутського району Донецької області.