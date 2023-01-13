Бої за місто Соледар тривають, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n178830-boyi-za-soledar-tryvaut-genshtab-zsu.html

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Бої за місто Соледар Бахмутського району Донецької області тривають.

Про це сьогодні, 13 січня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку рашисти протягом доби, корім Соледар, обстріляли також Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області.

На інших напрямках така ситуація:

на Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області;

на Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області;

на Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

еа Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області;

На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі;

на Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон;

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.