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Ракурс
Українська армія продовжує бої - боєць ЗСУ з Соледара

Українська армія продовжує бої — боєць ЗСУ із Соледара (ВІДЕО)

13 січ 2023, 14:44
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Боєць ЗСУ із позивним Мадяр заявляє, що українська армія продовжує бої в Соледарі, а за деякими напрямками їй вдалося відтіснити «вагнерівців».





Мадяр повідомив про ситуацію в місті станом на 14.11 13 січня. Він запевнив, що заяви росіян про повний контроль над Соледаром — брехня. В місті відбувається «артбатл» і стрілецькі бої.

Хвиля деморалізації нічого доброго не дає. Є офіційні джерела подачі інформації. ЗСУ стоїть в захисті достатніми силами. «Вагнерівці» штурмують, бо вони хочуть щось там своїм роботодавцям довести, — сказав український військовий.

Міністерство оборони рф 13 січня повідомило про повне взяття під контроль Соледару на Донеччині, водночас в Міноборони України та Генштабі кажуть, що жорстокі бої за місто тривають.

Бої на сході, карта - DeepState

Джерело: Ракурс


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