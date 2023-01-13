Українська армія продовжує бої - боєць ЗСУ з Соледара

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Боєць ЗСУ із позивним Мадяр заявляє, що українська армія продовжує бої в Соледарі, а за деякими напрямками їй вдалося відтіснити «вагнерівців».

Мадяр повідомив про ситуацію в місті станом на 14.11 13 січня. Він запевнив, що заяви росіян про повний контроль над Соледаром — брехня. В місті відбувається «артбатл» і стрілецькі бої.

Хвиля деморалізації нічого доброго не дає. Є офіційні джерела подачі інформації. ЗСУ стоїть в захисті достатніми силами. «Вагнерівці» штурмують, бо вони хочуть щось там своїм роботодавцям довести, — сказав український військовий.

Міністерство оборони рф 13 січня повідомило про повне взяття під контроль Соледару на Донеччині, водночас в Міноборони України та Генштабі кажуть, що жорстокі бої за місто тривають.